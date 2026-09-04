Хуманоидните роботи все по-бързо напускат лабораториите и навлизат във фабрики, магазини и сферата на услугите. Развитието им обаче поставя и един от големите въпроси пред световната икономика - ще освободят ли хората от рутинния труд или ще оставят милиони без работа?

Темата коментира в ефира на NOVA NEWS Кристиян Михайлов от Професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации. По думите му технологията се развива изключително бързо и хуманоидни роботи вече се тестват във фабрики, включително в автомобилната индустрия.

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„Защо слагаме робот? Защото операцията е постоянно повтаряща се, много базова или опасна за човек“, обясни Михайлов. Според него идеята е машините да поемат подобни задачи, а хората да се насочат към по-сложни дейности.

Експертът очаква хуманоидните роботи постепенно да станат масови, но посочи, че производството им все още е сложно и скъпо. Освен във фабриките, потенциал за тяхното използване има в хотели, ресторанти, магазини и домакинствата. Не навсякъде обаче хуманоидният робот е най-доброто решение - в редица производства традиционните индустриални машини могат да бъдат по-евтини и по-лесни за внедряване.

Навлизането на роботите неизбежно ще промени и пазара на труда. Според Михайлов част от професиите, свързани с повтарящи се и нискоквалифицирани дейности, могат постепенно да изчезнат. Успоредно с това ще расте търсенето на специалисти, способни да разработват, управляват и интегрират роботи, изкуствен интелект, 3D технологии и други автоматизирани системи.

„Големият проблем е как държавите ще подредят образователния и икономическия модел по начин, по който хората да имат възможност да не губят работната си позиция“, посочи той. Според него преквалификацията ще бъде ключова за приспособяването към новата икономика.

Михайлов смята, че е напълно възможно в бъдеще роботите да станат толкова близки до хората по външен вид и поведение, че разграничаването им да бъде все по-трудно. Развитието на изкуствения интелект, електрониката и новите синтетични материали вече позволява създаването на все по-реалистични машини.

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Според експерта обаче основната цел на роботиката трябва да остане подпомагането на човека, а не безконтролното му изместване. „Изкуственият интелект и роботиката са създадени именно с идеята да ни помагат, да надграждат нашите възможности“, подчерта Михайлов.

По думите му следващите 10 години могат да донесат развитие на хуманоидните роботи до нива, които днес трудно можем да си представим. Това обаче ще изисква огромни инвестиции, технологичен напредък и най-вече подготовка на хората за професиите на бъдещето.

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Редактор: Цветина Петкова