Тежка катастрофа с жертва и двама пострадали затвори временно пътя край великотърновското село Обединение. Произшествието е станало около 11:30 часа днес.

По първоначална информация са се ударили два леки автомобила. Едната кола е влязла в двор на къща, преминавайки през каменна ограда. Загинала е една от пътничките.

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Тежко пострадала е водачката на същия автомобил. Тя е откарана в болнично заведение с въздушна линейка. Пробата за алкохол на водачката на другия автомобил е отрицателна.

Причините за произшествието се изясняват.