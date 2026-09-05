Още едно тяло е извадено от морето край остров Кипър. Така броят на жертвите от потъналия пътнически ферибот стана 13, предава специално за БТА от Нахиде Дениз.

Продължава издирването на още 15 души, които са в неизвестност, заяви премиерът на признатата само от Анкара Севернокипърска турска република /СКТР/ Юнал Юстел, цитиран от ТРТ Хабер.

Ферибот с близо 270 души потъна край Северен Кипър, има загинали (ВИДЕО)

На 30 август т.г. по обяд пътнически кораб тип катамаран „Filo Jet“ с 269 пътници на борда, изпълняващ редовни курсове между между пристанище Кирения (Гирне на турски) в Северен Кипър и пристанище Ташуджу в турския град Мерсин, се преобърна в открито море, след като се беше наводнил, припомня БТА.

Спасени бяха 241 души. Осем души бяха обявени за загинали, а 20 бяха в неизвестност. Впоследствие бяха открити още тела на загинали.

Останките на потъналия кораб бяха открити на дълбочина 554 метра край бреговете на Кирения.

Транспортният министър на СКТР Ерхан Аръкан беше отстранен от поста заради морската трагедия, а разследването продължава.

Общо 14 души са задържани по случая. Това се оценява като най-полямата досега морска катастрофа в историята на СКТР.

Редактор: Ина Григорова