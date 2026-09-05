-
С редица прояви град Съединение ще постави началото на честванията за празника още тази вечер
-
Спортни новини (05.09.2026 - обедна)
-
Демерджиев: Арестът на Стоян Колев можеше да се случи много по-рано, но се чакаше Европейска заповед за арест
-
„Нощ на ангелите” - пет битки за здраве и пет каузи, зад които застава Пловдив
-
Малена Замфирова: В нашето семейство сме научени да не се отказваме, да се борим и да вярваме
-
Говори един от журналистите на „Ройтерс”, спечелили „Пулицър” за разследване за производство на фентанил
Събрала съм много хубави истории, готини преживявания, споделя изпълнителката
„Лятото ми беше динамично, с много концертна дейност. Основно бяха концерти покрай морето. Събрала съм много хубави истории, готини преживявания. Така че съм мотивирана да си направя много хубава есен и в града”. Това сподели в предаването „Събуди се” Михаела Филева.
Според нея България става все по-концертна и все по-фестивална дестинация.
Очаква развълнувана и „Евровизия”. „Говорим си с колегите, че това си е историческо събитие - да имаме тук такава голяма сцена. Това, което DARA направи, беше изключително. С много труд и с много талант виждаме какви страхотни резултати има – не само за нея като артист, въобще за цялата музикална сцена”, каза Михаела Филева.
Тя вече е планирали с екипа си премиера на нов албум. Надява се това да стане до края на календарната година. „Това ще бъдат първите ми плочи”, казва Михаела Филева.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни