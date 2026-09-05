„Лятото ми беше динамично, с много концертна дейност. Основно бяха концерти покрай морето. Събрала съм много хубави истории, готини преживявания. Така че съм мотивирана да си направя много хубава есен и в града”. Това сподели в предаването „Събуди се” Михаела Филева.

Според нея България става все по-концертна и все по-фестивална дестинация.

Очаква развълнувана и „Евровизия”. „Говорим си с колегите, че това си е историческо събитие - да имаме тук такава голяма сцена. Това, което DARA направи, беше изключително. С много труд и с много талант виждаме какви страхотни резултати има – не само за нея като артист, въобще за цялата музикална сцена”, каза Михаела Филева.

Тя вече е планирали с екипа си премиера на нов албум. Надява се това да стане до края на календарната година. „Това ще бъдат първите ми плочи”, казва Михаела Филева.

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Редактор: Ина Григорова