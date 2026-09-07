Пътнотранспортно произшествие затруднява движението по автомагистрала „Хемус“ в посока София. Инцидентът е станал около 21-вия километър, в района на община Елин Пелин.

Заради катастрофата автомобилите преминават само през активната лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. На място има екип на „Пътна полиция“, който регулира трафика.

При катастрофата има един пострадал, уточниха за БТА от пресцентъра на МВР.

Затруднението вече е довело до образуването на колона от автомобили около няколко километра. От водачите се изисква да преминават през участъка с повишено внимание и да следват указанията на полицейските служители.

Тир катастрофира на АМ „Хемус“, движението към София е блокирано (ВИДЕО+СНИМКИ)

Инцидентът допълнително натоварва движението в последния от трите почивни дни около 6 септември, когато много хора се прибират към столицата. Засилен трафик се очаква по основните пътни направления, сред които автомагистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“.

За улесняване на движението към София от 12:00 до 20:00 часа е въведена забрана за тежкотоварни автомобили над 12 тона по трите магистрали, както и по път I-1 на територията на област Благоевград. Ограничението е само за превозните средства, движещи се към столицата, и не важи за трафика в обратната посока.

Редактор: Цветина Петкова