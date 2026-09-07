Днес се навършват 48 години от атентата срещу българския писател Георги Марков. На 7 септември 1978 г. той е прострелян с миниатюрна сачма, изстреляна с чадър. На рождения ден на Тодор Живков писателят върви по моста Ватерло в Лондон, усеща убождане в крака и вижда човек, който си изпуска чадъра. Смята се, че отровата в под двамилиметровата сачма, намерена в тялото му, е рицин и КГБ е подсигурило технически така нареченото „остро мероприятие“ на Държавна сигурност.

Авторът на „Задочни репортажи” издъхва дни по-късно - на 11 септември. Убийството му има широк обществен отзвук по целия свят. Разследването на покушението се води в Лондон, а след 1992 г. – и в България, но е прекратено през 2013 г. Самоличността на заподозрения е забулена в мистерия – Франческо Гулино, наричан „агент Пикадили” е разпитван от Ми-5 и от Скотланд ярд.

Почина основният заподозрян за убийството на Георги Марков

Наричат покушението едно от най-загадъчните убийства от времето на Студената война. Дръзкото „убийство с чадър“ на Георги Марков през 1978 г. в Лондон чрез инжектиране на смъртоносна доза рицин с помощта на модифициран чадър е било разследвано от Скотланд Ярд. Смята се, че е извършено от агенти на българската Държавна сигурност, вероятно с помощта на КГБ. Един от основните заподозрени е Франческо Гулино - италианец, който се предполага, че бил агент на Държавна сигурност с кодово име „Пикадили“. Въпреки сериозните подозрения срещу него, Гулино никога не е бил обвинен официално за убийството.

Кадър: NOVA, архив

През годините случаят на Георги Марков е обект на множество разследвания и документални филми, но истинската самоличност на убиеца му и пълният мащаб на операцията остават обвити в тайна. Случаят е символ на репресиите, на които са подложени дисидентите от комунистическите режими по време на Студената война.

През 2023 г. в предаването „На фокус” по NOVA братовчедът на Георги Марков – Любен, споделя, че няма да има осъдени, защото няма кой да ги осъди. "Георги Марков е убит от българската държава. Акцентът е, че ДС е извършила това мероприятие, но там нищо не се е правило без да се нареди от БКП. Твърди, че Георги Марков е бил агент, но това са версии, изкарани от близки до убиеца. Страхувал се е, имал е основания, защото е бил предупреден. През 1991 г. направиха разследвания двама перфектни криминалисти. Разпитвани са 122 души, повече от 80 са хора, свързани с ДС и партията. Започвайки от Тодор Живков", разказа преди 3 години Любен. И допълни, че дъщерята на Марков живее в САЩ, докато съпругата му е във Великобритания.

Отровата като „метод за убеждаване“ на политически противници

От своя страна приятелят на писателя Димитър Бочев смята, че липсата на осъдени говори "колко сме неспособни да преработим зловещото си комунистическо минало".

Редактор: Калина Петкова