-
Какво сме спрели да виждаме, но кара чужденците да се влюбват в България
-
Да се завърнеш в България след десетилетия в емиграция: Историята на Ванс Петрунов
-
Потомците на Вазовия род - Рада, Вяра и Григорий Вазови
-
„Да хванеш гората”: От София и Ню Йорк към корените и село Липник (ВИДЕО)
-
Никола Цолов финишира на седма позиция в основното състезание за Гран при на Италия във Формула 2
-
Георги Господинов и Теодора Духовникова за новата постановка „Физика на тъгата”
Как на тавана на семейната къща тя открива едно "съкровище"
Няколко поколения деца от семейството на Ангелина Хаджидимова са играели на тавана на семейната къща около съкровище, за което никой не е подозирал. Когато тя го преоткрива казва, че всъщност, е намерила смисъла на живота си.
„Съкровището“ са 10 хиляди стъклени фотографски плаки, принадлежали на прадядо ѝ – един от първите фотографи на Самоков. Днес снимките бавно и методично се дигитализират и целият град започва да събира късчета памет и да разпознава в тях лицата на предците си.
"Историите на Мария Йотова": Политиката, която лесно се превръща в комедия
„Цял живот, играейки си на криеница, сме били на тавана. Тези плаки ми бяха много интересни, но там не се докосваше. Когато баща ми почина преди 3 години, майка ми ми каза да направим нещо с този архив. С помощта на музея, всички тези снимки са при тях”, обяснява Ангелина.
В рамките на 50-60 години, нейният дядо Ангел Хаджимитов пази всяка една снимка. Хората смятат, че той е „историята на Самоков”. „Не знам дали някой има такова наследство. Реших да пробвам да кача няколко снимки във Facebook група. Няколко човека разпознаха бабите и дядовците си, запознахме се с тях и сега аз снимам техните наследници”, каза тя.
"Историите на Мария Йотова": Търсачите на стари вещи и техните съкровища
Хора от Самоков разказват, че има много снимки, които те не притежавали, но след като Ангелина намира това „съкровище”, те научават много нови неща. „Много е вълнуващо за тях, защото това са снимки и истории, за които не си спомнят вече. Няма човек, който да не се е развълнувал. Това е абсолютно богатство и всяка история има смисъл”, споделя Ангелина. Тя допълва, че е открила мисията на живота си на 45 години.
„Много е важно да пазим паметта. Не се чувствам като пазител, а като проводник – човек, който може да я запазя за още време. В тези моменти си давам сметка, че не сме дълго на тази земя и ако не запазим късче от нашите предци, то ще бъде забравено”, заключи тя.
Повече гледайте във видеото.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни