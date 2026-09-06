Няколко поколения деца от семейството на Ангелина Хаджидимова са играели на тавана на семейната къща около съкровище, за което никой не е подозирал. Когато тя го преоткрива казва, че всъщност, е намерила смисъла на живота си.

„Съкровището“ са 10 хиляди стъклени фотографски плаки, принадлежали на прадядо ѝ – един от първите фотографи на Самоков. Днес снимките бавно и методично се дигитализират и целият град започва да събира късчета памет и да разпознава в тях лицата на предците си.

"Историите на Мария Йотова": Политиката, която лесно се превръща в комедия

„Цял живот, играейки си на криеница, сме били на тавана. Тези плаки ми бяха много интересни, но там не се докосваше. Когато баща ми почина преди 3 години, майка ми ми каза да направим нещо с този архив. С помощта на музея, всички тези снимки са при тях”, обяснява Ангелина.

В рамките на 50-60 години, нейният дядо Ангел Хаджимитов пази всяка една снимка. Хората смятат, че той е „историята на Самоков”. „Не знам дали някой има такова наследство. Реших да пробвам да кача няколко снимки във Facebook група. Няколко човека разпознаха бабите и дядовците си, запознахме се с тях и сега аз снимам техните наследници”, каза тя.

"Историите на Мария Йотова": Търсачите на стари вещи и техните съкровища

Хора от Самоков разказват, че има много снимки, които те не притежавали, но след като Ангелина намира това „съкровище”, те научават много нови неща. „Много е вълнуващо за тях, защото това са снимки и истории, за които не си спомнят вече. Няма човек, който да не се е развълнувал. Това е абсолютно богатство и всяка история има смисъл”, споделя Ангелина. Тя допълва, че е открила мисията на живота си на 45 години.

„Много е важно да пазим паметта. Не се чувствам като пазител, а като проводник – човек, който може да я запазя за още време. В тези моменти си давам сметка, че не сме дълго на тази земя и ако не запазим късче от нашите предци, то ще бъде забравено”, заключи тя.

Повече гледайте във видеото.