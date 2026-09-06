Андрей Андреев е роден от Разград. Той тръгва да си търси работа в София, където собственик на фитнес зала му казва, че трябва да се занимава с културизъм. Така се превръща в многократен шампион за страната ни.

„Отидох да живея във Велико Търново когато бях на 14 години. Няколко години по-късно заминах за Ню Йорк. Много ме беше страх”, спомня си съпругата му.

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Двамата се завръщат в страната ни по едно и също време. В последствие осъзнават, че искат едно и също нещо – да си бъдат вкъщи, на село и сред природата. Освен това откриват и общата си любов – тази към животните.

„Много исках да създам това място. Христина беше единствената, която ме подкрепи в това мое решение. Нещата се случиха в точния момент”, споделя Андрей.

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