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Прогноза за времето (06.09.2026 - обедна)
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Прогноза за времето (06.09.2026 - сутрешна)
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Октомври може да бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г., според прогнозата на НИМХ
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Прогноза за времето (05.09.2026 - обедна)
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Прогноза за времето (05.09.2026 - сутрешна)
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Прогноза за времето (04.09.2026 - следобедна)
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Дарина Методиева
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