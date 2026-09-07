Снимка: Официален профил на Иван Демерджиев във Facebook
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Спецакция на Ченгене скеле: Заловиха стотици килограми наркотици
МВР и прокуратурата се очаква днес да дадат повече информация за заловения в петък вечерта камион с дрога на изхода на Бургас в посока Созопол
МВР и прокуратурата се очаква днес да дадат повече информация за заловения в петък вечерта камион с дрога на изхода на Бургас в посока Созопол. За акцията пръв съобщи във Facebook министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
По първоначална информация в превозното средство са били укрити 238 пакета с марихуана и над 110 кг кокаин. Дрогата е била предназначена за Турция.
Спецакция на Ченгене скеле: Заловиха стотици килограми наркотици
Шофьорът на камиона е задържан, а днес Окръжният съд в Бургас трябва да реши дали да го остави за постоянно в ареста.Редактор: Ивета Костадинова
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