МВР и прокуратурата се очаква днес да дадат повече информация за заловения в петък вечерта камион с дрога на изхода на Бургас в посока Созопол. За акцията пръв съобщи във Facebook министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По първоначална информация в превозното средство са били укрити 238 пакета с марихуана и над 110 кг кокаин. Дрогата е била предназначена за Турция.

Спецакция на Ченгене скеле: Заловиха стотици килограми наркотици

Шофьорът на камиона е задържан, а днес Окръжният съд в Бургас трябва да реши дали да го остави за постоянно в ареста.

Редактор: Ивета Костадинова