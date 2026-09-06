Снимка: iStock
От няколко дни е издирван 48-годишен заподозрян
Германската полиция предприе голяма операция по издирване на предполагаем извършител на саботаж срещу националната електропреносната мрежа. Операцията протича в гората Хамбах, която се намира на запад от град Кьолн.
От няколко дни е издирван 48-годишен заподозрян. Вчера следствието отправи публичен призив за предоставяне на информация за заподозрения, като публикува две негови фотографии.
Германия обяви за издирване в цяла Европа заподозрян за серия от саботажи по електрическата мрежа
Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт каза, че е много вероятно извършителят да е "климатичен терорист".Редактор: Никола Тунев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни