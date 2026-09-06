Германската полиция предприе голяма операция по издирване на предполагаем извършител на саботаж срещу националната електропреносната мрежа. Операцията протича в гората Хамбах, която се намира на запад от град Кьолн.

От няколко дни е издирван 48-годишен заподозрян. Вчера следствието отправи публичен призив за предоставяне на информация за заподозрения, като публикува две негови фотографии.

Германия обяви за издирване в цяла Европа заподозрян за серия от саботажи по електрическата мрежа

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт каза, че е много вероятно извършителят да е "климатичен терорист".

Редактор: Никола Тунев