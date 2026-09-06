Северна Македония потвърди осмия смъртен случай от западнонилска треска. Инфекцията, пренасяна от комари, в момента се разпространява в няколко европейски страни.

По-рано този месец здравната агенция на ЕС съобщи, че 15 европейски държави са регистрирали общо над 1000 случая на инфекцията от началото на годината.

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Вирусът може да предизвика симптоми, подобни на тези при грип, но в тежки случаи може да доведе до треперене, висока температура, кома и смъртоносно подуване на мозъчната тъкан, известно като енцефалит. Може да причини и менингит, предаде АФП.

В Северна Македония са потвърдени 58 случая и осем смъртни случая. Всички починали са мъже на възраст между 62 и 83 години с придружаващи заболявания.

Западнонилската треска се е разпространила в 12 държави в Европа

Заболяването се разпространява най-широко в Европа от края на пролетта до есента, а пикът на предаването му е между юли и септември. Не съществуват ваксина или превантивно лечение срещу вируса, които да са достъпни на пазара.

Редактор: Ивета Костадинова