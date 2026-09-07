Ключова седмица за президентския вот. До утре ГЕРБ ще мислят дали да издигнат своя кандидатура за президент. Вчера Бойко Борисов обясни, че той лично не иска да имат своя номинация, но членове на партията държат ГЕРБ да участва в битката за "Дондуков" 2.

В следващите дни се очаква и "Демократична България" да вземат решение дали ще застанат зад кандидат президентската двойка Гюров - Кандев. На 12 ти септември на Национален съвет "Продължаваме промяната" също трябва да обсъдят и решат дали ще дадат своята подкрепа за Андрей Гюров.

Битката за "Дондуков" 2: Кои са неизвестните при опозиционните партии

Крайният срок за регистрация на партиите е 9 септември, а 14 за коалициите. Краят на регистрацията за кандидатите е 22 септември, а кампанията започва 3 дни по-късно - на 25 септември.

Редактор: Никола Тунев