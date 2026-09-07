Снимка: iStock
-
Представители на комитетите на Гюров и Йотова в спор за бъдещето на президентската институция
-
Зеленски очаква войната с Русия да продължи и през зимата
-
„Алтернатива за Германия“ с рекорден резултат на изборите в Саксония-Анхалт
-
Битката за "Дондуков" 2: Кои са неизвестните при опозиционните партии
-
„Алтернатива за Германия“ печели убедително изборите в Саксония-Анхалт, но не е ясно дали ще има абсолютно мнозинство
-
ГЕРБ решава до 8 септември дали да издигне кандидат-президент, Борисов е „против”
ГЕРБ ще мислят дали да издигнат своя кандидатура, а ПП и ДБ дали да подкрепят Гюров и Кандев
Ключова седмица за президентския вот. До утре ГЕРБ ще мислят дали да издигнат своя кандидатура за президент. Вчера Бойко Борисов обясни, че той лично не иска да имат своя номинация, но членове на партията държат ГЕРБ да участва в битката за "Дондуков" 2.
В следващите дни се очаква и "Демократична България" да вземат решение дали ще застанат зад кандидат президентската двойка Гюров - Кандев. На 12 ти септември на Национален съвет "Продължаваме промяната" също трябва да обсъдят и решат дали ще дадат своята подкрепа за Андрей Гюров.
Битката за "Дондуков" 2: Кои са неизвестните при опозиционните партии
Крайният срок за регистрация на партиите е 9 септември, а 14 за коалициите. Краят на регистрацията за кандидатите е 22 септември, а кампанията започва 3 дни по-късно - на 25 септември.Редактор: Никола Тунев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни