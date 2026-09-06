Те гасят пожари, влизат в опасни води и помагат след тежки бури. Хората от доброволното формирование „Пловдив 112“ обикновено виждаме там, където ситуацията вече е критична. Само тази година те са помагали при пожари и след бурите в Пловдив, а сред тях има парамедици, спасители, пожарникари и водолази. Всеки от тях има своя професия и свой живот, но когато получат сигнал, стават едно цяло.

Когато Пловдив гори, те тръгват към огъня. Доброволците от „Пловдив 112“ влизат там, откъдето останалите трябва да се отдалечат. А при пожар първите минути могат да бъдат решаващи.

Доброволци срещу пламъците: Когато гражданската съвест спасява животи

„Искрата в повечето случаи идва от хората - от небрежност, от изхвърлена цигара от автомобила на магистралата, в гората от палене на барбекю, което не е обезопасено“, казва Кирил Брандийски, който е ръководител на доброволно формирование „Пловдив 112“.

Но бедствието невинаги идва с пламъци. След една от най-тежките бури в Пловдив това лято доброволците режат паднали дървета, освобождават затиснати автомобили и стигат до хора, блокирани в домовете си.

„Това беше една от най-тежките бури, откакто аз съм доброволец. Имаше и много паднали дървета, затиснати автомобили и нарушена инфраструктура“, разказа Ралина Камжалова, която е специалист „Аварийно-спасителни дейности“.

Понякога обаче няма нито пожар, нито буря. Има само човек в беда. Парамедикът Латинка Димитрова среща случайно младо момиче на тротоара в горещ летен ден. Пулсът му е 160. Оказва му първа помощ и го отвежда в Спешното отделение, където остава три дни.

„Мотивът тук е абсолютно благороден. Това е най-силната форма за мен на емпатия“, казва парамедикът Латинка Димитрова.

В ежедневието си имат други професии и друг живот. Когато дойде сигналът обаче, обличат екипировката и тръгват. Без заплащане. А след края на акцията често остават само умората и усещането, че си помогнал.

„Обикновено сме уморени, мръсни, дишали сме с прах, с дим. Обаче удовлетворението не усещаш, умората не усещаш, не усещаш нищо от всичко това. Остава само усмивката, която видиш, или благодарността в лицето на хората“, каза Ралина Камжалова.

Едно от най-младите попълнения е 21-годишният студент по софтуерни технологии Димитър Шуманов, който е специализирал във водолазните дейности.

Около 80 души са част от „Пловдив 112“. А редиците имат нужда от още хора. „Пловдив 112“ набира нови доброволци.