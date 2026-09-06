Повече от 24 000 чужденци живеят в Пловдив. Голяма част от тях учат медицина.

А професор д-р Маджид Кадим е началник на клиника по урология в УМБАЛ „Свети Георги”.

Дошъл преди много години у нас, той казва, че приема 6 септември като свой празник.

Д-р Кадим заяви, че болница „Свети Георги”, където работи, има прекрасна база и съветва чуждестранните студенти да не се колебаят да учат медицина в България.

Редактор: Ина Григорова