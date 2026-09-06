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Професор д-р Маджид Кадим е началник на клиника по урология в УМБАЛ „Свети Георги”
Повече от 24 000 чужденци живеят в Пловдив. Голяма част от тях учат медицина.
А професор д-р Маджид Кадим е началник на клиника по урология в УМБАЛ „Свети Георги”.
Дошъл преди много години у нас, той казва, че приема 6 септември като свой празник.
Д-р Кадим заяви, че болница „Свети Георги”, където работи, има прекрасна база и съветва чуждестранните студенти да не се колебаят да учат медицина в България.Редактор: Ина Григорова
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