За повечето българи 6 септември е знакова историческа дата. За Румелия е история, име и съдба.

„Изключително важен ден за мен, не само защото нося името Румелия, но и защото е изключително важен празник в нашата история. Майка ми наистина обичаше историята и, търсейки нещо близко до буквата „Р“, е решила, че това е подходящото име за мен и аз го нося с гордост“, казва Румелия Христова.

Освен че носи името на историческа българска област, Румелия живее на улица „Съединение“ в Казанлък и с плам споделя за своята родова история.

„Наследница съм на рода на Иларион Макариополски, Атанас Буров, Стоян Михайловски. По линия на баща ми съм наследница на архитект Христо Димов, на когото беше съименник и баща ми. Така че трябва с гордост да си нося името и мисля, че го правя“, казва Румелия.

За първи път пред камера тя показва своя дом, част от който е превърнала в малък музей.

„Това е авиаторската значка на моя дядо, която той е носил на ревера си до последния си миг. Това е моят малък музей на историята на българската авиация. Моят дядо е бил авиатор, летец-изпитател на първите български самолети“, казва Румелия.

Честваме 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия

Дядо ѝ Георги Костов, наричан „българският орел“, загива едва на 28 години, докато изпитва първите български самолети.

„С имена на птици: „Чучулига“, „Гарван“, „Папагал“ дори е имало. Моят дядо е един от първите летеци-изпитатели на тези самолети. По-късно неговият съвипускник, инженер Цветан Лазаров, прави първия боен български самолет, който е имал невероятни качества за времето си. Но моят дядо е летял в отворена кабина, в самолет, в който едва ли сега някой би се качил“, разказва тя.

За Румелия, наследник на велики български родове, думите „патриотизъм“, „свобода“ и „съединение“ са свещени.

„Това е полетът на мисълта, полетът към светлината, към пространството. Въпреки всичко се надявам българите някак да се обединим около една обща цел и това е по-красива, по-мирна и по-щастлива България“, казва Румелия.

Показва ни и един от първите български колажи – „Полетът на Икар“. Той е на повече от 100 години.

„Мечтата на човека да полети – на Икар. И това са самолетите, на които е летял моят дядо“, разказва Румелия.

На 6 септември Румелия, от улица „Съединение“, ни напомня, че историята на един народ е жива в сърцата и паметта на хората.