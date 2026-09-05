Социалното министерство обмисля коледни добавки от 50 евро за половин милион българи, ръст на минималната заплата и промени в пенсиите. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Чирпан.

"Коледната добавка вече е част от националното законодателство и се получава от нов вид уязвими групи. Това е направено, за да има повече справедливост и най-нискодоходните групи в страната да могат да получат допълнителна подкрепа по време на празниците", каза тя.

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Тя обясни, че все още текат разговори по отношение на всички параметри на бюджета. "Предстои правителството да вземе решение какъв ще бъде конкретният размер на минималната работна заплата. Единият от вариантите е тя да бъде увеличена с 40 евро", уточни Ефремова.

Редактор: Никола Тунев