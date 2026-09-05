Около 250 декара тревна растителност изгоряха този следобед при пожар над село Мраченик, предизвикан от изхвърлен незагасен фас в близост до бунгало.

При 34 градуса и силно слънце огънят бързо се разпространил в сухите треви, като е достигнал в близост до гора. На място бяха изпратени 5 пожарни екипа и 2 доброволчески екипа.

Трети ден гасят пожара в Странджа, близо 2000 дка са изгорели (ВИДЕО+СНИМКА)

Снимка: РД ПБЗН-Пловдив

Пожарът е ликвидиран. Два автомобила остават на дежурство, за да следят за повторно разгаряне.

От Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Пловдив призовават да не се изхвърлят цигарени угарки в тревата, край пътя или в близост до гора, тъй като един незагасен фас може да превърне сухата трева в пламъци за секунди.