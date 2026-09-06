Три села в България носят името Съединение. Едното от тях се намира в община Сунгурларе, област Бургас, и е истински пример за обединен дух на етносите.

Село Съединение ни посреща тихо, уютно, с мирис на печени чушки. С богати градини с плодове и зеленчуци и отрудени жители. Тук живеят около хиляда души, като Съединение е едно от най-големите села в общината. Селото се състои от два квартала, които някога са били две съседни села.

„Навремето две села – Морава и Подем, са се обединили и затова се казва село Съединение. За нас е важното като община и като ръководство на общината, хората да са спокойни, да живеят в мир и разбирателство, за което може да се каже, че Съединение е еталон“, каза кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов.

Днес точно между кварталите „Морава" и „Подем" се намират детската градина и училището, в което само след броени дни прага ще прекрачат около 70 деца от различни етноси.

„Именно обединението им тук, обучаването и възпитаването е много ценно за нас и е важно за цялото общество“, каза Исми Хасан, директор на ОУ „Отец Паисий“, с. Съединение.

В единия квартал се намира малък християнски параклис, а в другия – малка джамия. А за младите вече има изграден малък, хубав стадион. Тук дори футболният отбор носи името „Съединение“, а хората живеят в хармония и разбирателство.

„При нас поне младите хора си останаха на село. Някои от тях работят по Европа, имаме и доста хора, които работят в строителни фирми в Бургас, по Черноморието, но като цяло младите семейства се задържаха в селото“, каза Ахмет Али, жител на Съединение.

Съединението тук ще бъде отбелязано тихо и в семеен кръг. Някои ще посрещнат гости, а други ще напълнят шаран, хванат от местния язовир, който също носи името „Съединение“.

Скоро смесеното от няколко етноса население на Съединение задружно ще посрещне първия учебен ден, гроздобера и обичайната беритба на бадеми.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ина Григорова