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Тук живеят около хиляда души
Три села в България носят името Съединение. Едното от тях се намира в община Сунгурларе, област Бургас, и е истински пример за обединен дух на етносите.
Село Съединение ни посреща тихо, уютно, с мирис на печени чушки. С богати градини с плодове и зеленчуци и отрудени жители. Тук живеят около хиляда души, като Съединение е едно от най-големите села в общината. Селото се състои от два квартала, които някога са били две съседни села.
„Навремето две села – Морава и Подем, са се обединили и затова се казва село Съединение. За нас е важното като община и като ръководство на общината, хората да са спокойни, да живеят в мир и разбирателство, за което може да се каже, че Съединение е еталон“, каза кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов.
Днес точно между кварталите „Морава" и „Подем" се намират детската градина и училището, в което само след броени дни прага ще прекрачат около 70 деца от различни етноси.
„Именно обединението им тук, обучаването и възпитаването е много ценно за нас и е важно за цялото общество“, каза Исми Хасан, директор на ОУ „Отец Паисий“, с. Съединение.
В единия квартал се намира малък християнски параклис, а в другия – малка джамия. А за младите вече има изграден малък, хубав стадион. Тук дори футболният отбор носи името „Съединение“, а хората живеят в хармония и разбирателство.
„При нас поне младите хора си останаха на село. Някои от тях работят по Европа, имаме и доста хора, които работят в строителни фирми в Бургас, по Черноморието, но като цяло младите семейства се задържаха в селото“, каза Ахмет Али, жител на Съединение.
Съединението тук ще бъде отбелязано тихо и в семеен кръг. Някои ще посрещнат гости, а други ще напълнят шаран, хванат от местния язовир, който също носи името „Съединение“.
Скоро смесеното от няколко етноса население на Съединение задружно ще посрещне първия учебен ден, гроздобера и обичайната беритба на бадеми.
Репортер: Елена ТаневаРедактор: Ина Григорова
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