Тежка катастрофа край Ямбол. По първоначална информация двама души са загинали на място.

Минути след 19:00 часа е постъпил сигнал, че на път II-53 /Ямбол-Сливен/, в близост до изхода от Ямбол, е настъпило тежко пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила, като единият се е запалил.

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Незабавно към инцидента са изпратени екипи на пожарна и пътна полиция.

Извършват се процесуално-следствени действия. Движението в участъка е затворено. Превозните средства се пренасочват по обходен маршрут: Ямбол - Кабиле - Дражево - път II-53 и обратно.