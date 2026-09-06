Те виждат България по свой начин през очите на младостта. Във вените им обаче е и родовата памет на една от фамилиите, изградила следосвобожденска България. Този род дава патриарха на българската литература, дава журналист и дипломат, двама знаменити военни, търговец, изключителен лекар и дори кмет на София. Това е Вазовият род. В предаването „На фокус” са едни от най-младите потомци в рода - Рада, Вяра и Григорий Вазови.

Те са наследници по Кирил Вазов, който е третият брат по големина. "Той е бил изключително явен лекар. Управлявал е българската болница в Цариград дълги години. Бил е лекар в Стара Загора и е живял дълго време там. Бил е изключително принципен човек. Един негов пациент отправя официални благодарствени думи към него и той ги отказва с репликата, че е лекар и това е неговото задължение", разказва неговият потомък Григорий.

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"Той има пет деца - четири момчета и едно момиче. Ние сме наследници на най-малкото момче, което се казва Никола. За жалост той умира много млад, на 34 години, но има един син, който се казва Цветан и по професия е фармацевт. Оттам продължаваме към нашия дядо Григорий, който е позната личност", добавя младежът, който също върви по стъпките на медицината.

Интересите на Рада Вазова пък са насочени към киното и театъра. Тя е студентка в НАТФИЗ и изучава драматургия. "Моята бъдеща професия е свързана основно с писане. По разклоненията на рода имаме киноведи и сценаристи, но те се размиват впоследствие", казва Рада.

"Всеки един от нас е минал по различен път на възприятие на фамилията. Лично за мен след любопитството следваше бунтарството и отричането. Впоследствие този период преля в усещане за задължение към фамилията, да се поддържа това, което знаеш, че е във вените ти", добавя тя.

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"Аз все още съм ученичка, но най-големият ми интерес е актьорското майсторство", казва Вяра, която е най-малката от тримата.

Едни от най-младите потомци в рода коментират още, че изпадат в особена ситуация, в която има хора, които знаят много повече за семейството им, отколкото те самите. "Много е парадоксално. Ние тепърва започваме да проучваме гигантския род, на който принадлежим", казват те.

Според Григорий е вълнуващо да бъдеш Вазов в днешно време. "Всеки път, в който разказвам история, свързана с моята фамилия, аз представям един много голям род за България", заявява той.

"По нашата връзка Никола Вазов е бил разстрелян от Народния съд. Това е най-травматичният случай, свързан с негативна емоция заради влиянието на личностите от рода", казва още те.

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Редактор: Ивета Костадинова