Как изглежда България през очите на чужденеците? Те говорят за нашите сгради, история и свобода така, както ги виждат, а в очите им ние сме по-красиви, по-свободни и по-разбиращи, отколкото самите ние се виждаме. В предаването „На фокус” Саня Петкова ни среща с двама американци, който документират България в социалните мрежи по свой неповторим начин.

Те са пътешественик и историк. И двамата са родени зад океана. И двамата не крият симпатиите си към България. Американецът Ерик Холзи посвещава години от живота си на българската история. Той е автор на книга и подкаст, проследяващи развитието на българската държава. Научава за България още като ученик от първата си приятелка, а любопитството му се разпалва от книга, която тя му подарява.

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„Първоначалната ми цел беше да стана професор и да специализирам в историята на България. Когато реших, че искам живот, който може би е малко по-комфортен и нормален от този, който академичната среда предлага, реших да започна този подкаст. Още от първия момент, в който се заинтересувах от България, за мен винаги беше очевидно, че има толкова малко информация за нея”, разказва той. Ерик вижда нуждата от съдържание за историята на България, което да направи тази история по-достъпна и разбираема за чужденците.

„През годините, в които правя този подкаст, се сприятелих с толкова много българи, живеещи в чужбина. Те ми разказваха как моят подкаст им е помогнал да се свържат с България. Вече съм направил над 260 епизода на този подкаст - от V век чак до XX век има толкова много завладяващи истории. Едва ли мога да се сетя за друга история, която да е по-драматична и интересна”, добавя той.

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И докато Ерик посещава България за първи път преди вече близо 20 години, то пътешественикът Франк Лоик отскоро знае за страната ни. Въпреки това той беше тук и остана силно впечатлен освен от историята на България, също и от българската кухня.

„Най-вкусното нещо, което опитах в България, беше баницата. Качих клип как ям и хората реагираха учудено на това, че ползвам нож и вилица. Много хора ми писаха, за да ми кажат, че се яде с ръце, но всичко беше добронамерено”, казва Франк.

„Имам най-различни хобита, но най-вече това да пътувам и да разказвам истории за пътешествията си онлайн. Посетил съм повече от 50 държави. Не си правя проучване преди да посетя различните страни, обичам да добивам впечатлението си на място. Доскоро не знаех къде точно е България. Разликата между познанията ми по география, когато бях в Америка, и сега е като между деня и нощта. В България най-много ме впечатли историята, сградите, които видях. Докато разглеждах, четох в интернет за всичко. Толкова много история има в тази държава. Пловдив и София са страхотни градове”, казва още Франк.

„Останах приятно впечатлен от българите. За празника 6 септември разбирам сега, но им желая да бъдат здрави и единни. Аз със сигурност ще се върна в България”, добавя той.

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Редактор: Ивета Костадинова