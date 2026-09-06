Той напуска България в средата на 80-те години на миналия век и бяга в САЩ, където е фотограф и документалист. Преди 15 години документира едни от най-мащабните протести в Америка – „Окупирай Уолстрийт” и преминава през 18 лагера на протеста от Ню Йорк до Хаваите.

Неговото истинско име е Венцислав Петрунов, но тъй като изписването на английски е трудно, затова той избира Ванс. Той се завръща у нас след пандемията от COVID-19.

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„Първият път за бягане беше осуетен, тогава бях на 17 години, но един от четиримата, с които тръгнахме да бягаме, ни предаде и ни арестуваха. Останалите бяха деца на партийни дейци и затова нямаше големи последствия върху нас”, спомня си Петрунов.

Те правят втори опит за бягство и плаща за изкарването на изходна виза. Озовава се в Аляска, преминавайки през Париж. „Поисках убежище и отидох в Колорадо. 2 месеца останах в затвор за задържане на нелегални мигранти. Руската църква там ми помогна, за да ми назначат адвокат”, обясни той.

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„В САЩ е позволено на всяко ново поколение да изляза на улицата и да се покаже. В момента протестират по-възрастни. Това показва, че хората са овладени от електрониката”, заяви фотографът.

„Америка ми даде всичко. Аз имам голям късмет, работих първоначално в хотели и ресторанти. Бях отхвърлил българското и исках да започна нова страница”, спомня си още той.

„Обиколих 18 лагера на протестите в различни точки от цяла Америка. Тогава битката беше за икономическото положение на американците. През 2008 година фалираха хората, които не можеха да си плащат ипотеките и 10 милиона останаха без работа. В момента проблемът на САЩ е, че всички мразят Тръмп. Страната се намира в „перестройка” и много неща са необходими да се случат. Ще бъде и за добро, но не сме видели този процес да е свършил”, обяснява Петрунов. Според него поведението на политиците у нас в момента е много "скандално".

Изложбата му може да бъде видяна до 16 септември в столицата.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев