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Между тях възникна и напрежение
След като част от къщите в незаконния комплекс в „Баба Алино” останаха без ток и вода - собственици на имоти се срещнаха с инвеститора Олег Невзоров. Това е втора среща на украинския бизнесмен с живеещите в комплекса.
Между тях възникна и напрежение. Хората искаха да знаят кога ще бъдат възстановени токът и водата и могат ли да загубят достъп до имотите си, а самите постройки да бъдат съборени.
Казусът „Баба Алино“: След тока спряха и водата към пет от сградите в комплекса
Невзоров заяви, че през октомври в съда ще влязат първите 12 дела във връзка с първите подписани заповеди от кмета на Варна Благомир Коцев. Той допълни, че в тях има много пропуски. Той отказа коментар пред камера.
„Не мога да кажа, че се чувствам по-спокойно. Всичко е на политическа основа. Надяваме се да имаме добри резултати”, каза една от живеещите там.
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