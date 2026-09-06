Анани е човек, посветил живота си на грижата за 72 животни, включително соколи, бухали и козички, като соколарството е негов начин на живот.

Неговата страст към хищните птици започва още на 10-годишна възраст, след като спасява и наблюдава дива птица. Повече от 25 години той работи с животни за филмови, рекламни и музикални продукции, участвайки и в холивудски проекти.

От 15 години Анани посещава училища, за да запознава децата с хищните птици и природата.