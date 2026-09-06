Той е японец с балканска душа. Котецу Кадзухиро е оперен певец и изпълнителен директор на „Токио Опера”. Но преди повече от 10 години открива още една своя голяма любов – балканските народни песни. И оттогава, наред с „Риголето“ и „Норма“, в репертоара му звучат „Македонско девойче“ и други емблематични песни от региона.

Дори създава „Мъжкия клуб на Токио Опера“. Заедно със своите колеги изпълняват едни от най-популярните народни песни.

„За първи път посетих Балканския полуостров през 2013 г., когато пях в Скопие и Битоля. Когато завърших изпълнението си, всички зрители в залата се изправиха на крака и ми аплодираха изключително бурно. И до днес не мога да забравя гледката и емоцията от онзи момент. Той остава в сърцето ми като изключително силен спомен“, разказва Котецу.

Най-на сърце са му песните от македонския регион. Не разбира разделението между българи и македонци.

„Смятам, че това е нещо, което самите хора от този регион трябва да обмислят и за което сами да намерят отговор. Със сигурност този казус няма да бъде решен само с песни. Но аз, като един певец и като човек, който обича да пътува, просто искам да посещавам местата, които ме посрещат топло. А македонците и българите са изключително гостоприемни хора и вече имам много приятели“, казва Котецу.

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Но освен приятели, Котецу има и милиони български фенове във Facebook.

„Изобщо не го очаквах. Наскоро анализирах броя гледания на видеата, които публикувам в интернет, и наистина бях изненадан. Въпреки това, когато видях над 1,5 милиона гледания, основно от България, осъзнах, че има толкова много хора, които приемат моето пеене, и това истински ме трогна. Това, че толкова много хора в този регион, толкова далеч от Япония, отделят време да слушат песните ми, и до днес ми се струва почти невероятно. Разбира се, има и критика. Веднъж някой ми написа в интернет: „Ти си пиян, бездарен певец.“ Но аз не пея, за да постигна нещо велико. Народните песни и ритъмът седем-осми са и доста трудни. За да постигна това без усещане за неестественост, ми бяха необходими няколко години“, казва Котецу.

Днес той пее песни не само естествено, но и с душа и сърце. А много скоро се надява да посети и България, а не само да пее за нея от 10 000 км разстояние.

„Тъй като по професия съм оперен певец, най-напред бих искал да посетя Софийската опера и балет. В Япония тя е добре позната като прекрасен театър с дълга история и традиции. Освен това бих искал да посетя и известните катедрали и древните исторически останки. Ако имам възможност, бих искал непременно да ги видя със собствените си очи и да усетя историята и културата на този град“, казва Котецу.