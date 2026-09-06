Снимка: Стопкадър, NOVA
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Виртуозният цигулар честити Съединението на всички българи
В деня на Съединението - той е живото съединение - отгледан между София, Силистра, Пловдив и Смолян. За усещането да принадлежиш в предаването „На фокус” е Васко Василев.
За него патриотизмът е мълчаливата гордост да си българин. „Имаме хилядолетна история, тази азбука е направена от българи, това че имаме може би най-много концертмайстори в света, имаме писатели, които получават най-големите награди, да не говорим за певците”, каза виртуозният цигулар.
„Съвременният патриотизъм за мен означава все по-силно да си българин. Когато бях в социалистическия строй, България беше малко подтисната от Съветския съюз. Сега имаме много повече свобода, мисля, че много повече хора познават традициите”, добави той.
Васко Василев с 4 концерта в НДК през декември
Виртуозният цигулар честити празника на всички българи. „Това е един от най-хубавите празници”, каза той. Василев разказа и как неговата прабаба е била прислужница на Иван Вазов. „Чистила е за него в къщата в София. При него е останала поне две години”, каза той.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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