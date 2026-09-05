България е първа сред държавите в Европа по преждевременна смъртност заради фините прахови частици. Това показва проучване, поръчано от Европарламента.

За година 144 българи на 100 000 души губят живота си заради мръсния въздух, макар броят им постепенно да намалява. След нас са Италия и Полша - съответно със 101 и 100 смъртни случая.

В най-добра ситуация се намира Финландия - годишно един човек губи живота си заради подобен екологичен проблем. Добри са данните и за Дания - едва 18 случая на 100 хиляди души.

Какви са съветите на лекарите за предпазване от мръсен въздух

Като основен източник на замърсяването у нас са посочени битовото отопление и въглищните електроцентрали. А сега, извън отоплителния сезон, активни замърсители са автомобилния трафик, индустрията и строителството.

Пулмологът д-р София Ангелова препоръча в дните с по-сериозно замърсяване, да се избягва дългия престой на открито.

"Децата са с къси дихателни пътища, дишат учестено, в резултат на което те инхалират голяма част от фините прахови частици. При бременните жени кислородната консумация е с 20% по-голяма. Третата рискова група са хронично-болните пациенти, а също хората, които работят навън - те трябва да използват задължително маски", обясни тя.

"Да не се изсичат здравите дървета, защото те са белите дробове на населените места. Когато на мястото на едно дърво поставиш бетон - създаваш благоприятни условия за покачване нивото на фини прахови частици", каза в заключение пулмологът.

Редактор: Никола Тунев