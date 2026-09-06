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Мария има амбиция Карлуково да се превърне в център за популяризиране и разпространение на българските занаяти
Мария Стоева е художничка по образование и майстор в над 51 занаята. Тя живее в село Карлуково.
След живот във Варна и София, тя избира да се установи в планинското село преди осем години, търсейки свобода и близост с природата. Там Мария Стоева обучава деца на различни занаяти и приключенски умения, както и помага на местните хора с дигитални знания.
Мария има амбиция Карлуково да се превърне в център за популяризиране и разпространение на българските занаяти.
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