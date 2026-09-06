Пловдив отбелязва 141 години от Съединението на България с празнична програма.

Оркестър „Канарите“ е сред емблемите на българския фолклор, свързани с града. Създаден през 1975 г. от Атанас Стоев, оркестърът вече половин век популяризира българската народна музика. „Канарите” проправят собствен път в представянето на фолклора. Днес имат десетки албуми и хиляди концерти. Повече от 400 техни авторски песни са приети от публиката като част от народния фолклор.

сторията на оркестъра е свързана и с паметника на Съединението в Пловдив. Още в началото на своя път музикантите даряват паричната си награда от фолклорен конкурс за изграждането на монумента.

Половин век по-късно най-голямото признание за Атанас и Надя Стоеви е публиката, която и днес пее и танцува под звуците на „Канарите“.

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Редактор: Ина Григорова