Окръжната прокуратура в Пловдив постанови най-тежката мярка за неотклонение на бившия полицейски служител Тодор Лапков, обвинен за убийството на 21-годишен мъж в Съединение. Той остава под постоянен арест. В същото време в града е започнала подписка в защита на обвиняемия, който е заявил, че не желае да излезе от ареста поради страх от саморазправа.

Нови подробности за случилото се станаха известни по време на съдебното заседание по мярката му за неотклонение. Личен конфликт е в основата на убийството на 21-годишния мъж, за което е обвинен бившият полицай Тодор Лапков. Обвиняемият и жертвата се познавали от години.

Според изложеното в съда в нощта на убийството младият мъж е отишъл във фермата на Лапков, след като по-рано се похвалил, че възнамерява да краде от стопанството му.

21-годишният е проникнал през отворен прозорец във фермата, бил е въоръжен с брадва и е нападнал Лапков, докато той спял. Фермерът се събудил и го предупредил да си тръгне, като заявил, че в противен случай ще стреля. След това взел незаконно притежавана ловна пушка и произвел два изстрела срещу младия мъж.

След убийството тялото на жертвата е било разчленено, а останките - укрити. Според разследващите престъплението е извършено в ранните часове на 12 август в имота, обитаван от обвиняемия. Младият мъж помагал на бившия полицай, който след пенсионирането си се занимавал с животновъдство.

Припомняме, че трупът беше открит във вторник в овчарник в квартал „Точиларци“ в Съединение. Според първоначалните данни на разследващите убийството е извършено около седмица по-рано.

Младият мъж бил издирван от близките си в продължение на пет дни. По информация на NOVA той и задържаният се познавали и между тях е имало предишен конфликт. Бившият полицай се оплаквал, че 21-годишният влязъл във фермата му, нападнал го и откраднал 1000 лева. Жители на Найден Герово твърдят, че малко преди да изчезне, младежът споделил, че отново възнамерява да отиде в имота.

Митко Димитров бил обявен за общодържавно издирване на 13 август, след като баща му подал сигнал за изчезването му. В първите дни Лапков отричал да знае къде се намира младият мъж. След откриването на останките обаче признал за извършеното.

По данни на разследващите жертвата е била криминално проявена и осъждана, включително за престъпления срещу собствеността. Прокуратурата проверява всички възможни версии за случилото се, включително дали обвиняемият е действал при самоотбрана.

Тодор Лапков е бивш полицейски инспектор, работил в системата на МВР до 2003 г. След напускането си се оттеглил във фермата си, където отглеждал овце и водел уединен начин на живот. Ако бъде признат за виновен за умишлено убийство, той може да получи до 20 години затвор или доживотна присъда.