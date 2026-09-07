Снимка: Стопкадър
-
Пожар в района на Горно Сахране, влаковете по линията София-Бургас са спрени (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Пожарът над село Антон отново е активен, няма да допускат доброволци заради вятъра (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Пожар пламна в столичния квартал „Христо Ботев” (ВИДЕО)
-
Още двама спасени след наводнението в Непал
-
Изтребител на гръцките военновъздушни сили се разби по време на ежегодно авиационно шоу
-
Тежка катастрофа във Великотърновско със загинал, включи се и медицински хеликоптер
Предполагаемата причина за възникването на пожара е изхвърлен фас
Продължава борбата с огъня в Националния парк „Централен Балкан“ над село Антон. На 1800 метра височина горят клекове, хвойна и сухи треви.
Стихията в неделния ден се разпали отново, най-вече заради силния вятър и сравнително високите температури. Засега няма пряка опасност за населените места в района.
Пожарът над село Антон отново е активен, няма да допускат доброволци заради вятъра (ВИДЕО+СНИМКИ)
Предполагаемата причина за възникването на пожара е изхвърлен фас от берачи на боровинки, които били забелязани на мястото, откъдето тръгнал огъня.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни