Продължава борбата с огъня в Националния парк „Централен Балкан“ над село Антон. На 1800 метра височина горят клекове, хвойна и сухи треви.



Стихията в неделния ден се разпали отново, най-вече заради силния вятър и сравнително високите температури. Засега няма пряка опасност за населените места в района.

Пожарът над село Антон отново е активен, няма да допускат доброволци заради вятъра (ВИДЕО+СНИМКИ)



Предполагаемата причина за възникването на пожара е изхвърлен фас от берачи на боровинки, които били забелязани на мястото, откъдето тръгнал огъня.

Редактор: Дарина Методиева