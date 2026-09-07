Засилен трафик в последния от трите почивни дни. Над 700 полицейски екипа ще са на терен, като освен наземните патрули в борбата с джигите се включат и дронове. Те ще засичат шофьори, които карат рисково или в аварийните ленти.

От 12 до 20 часа е забранено движението на тирове над 12 тона по автомагистралите у нас, както и през Кресненското дефиле.

Над 700 полицейски екипа ще следят за безопасността по пътищата през почивните дни

Редактор: Ивета Костадинова