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Дронове се включват в борбата с джигитите по магистралите
Засилен трафик в последния от трите почивни дни. Над 700 полицейски екипа ще са на терен, като освен наземните патрули в борбата с джигите се включат и дронове. Те ще засичат шофьори, които карат рисково или в аварийните ленти.
От 12 до 20 часа е забранено движението на тирове над 12 тона по автомагистралите у нас, както и през Кресненското дефиле.
Над 700 полицейски екипа ще следят за безопасността по пътищата през почивните дниРедактор: Ивета Костадинова
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