Осъденият за военни престъпления Ратко Младич ще бъде погребан днес в Белград. Очаква се церемонията да привлече хиляди хора на фона на международните реакции около отдаването на почит към бившия военен командир на босненските сърби.

Младич почина в края на август на 84-годишна възраст, докато изтърпяваше доживотна присъда. Той беше осъден за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина през 90-те години.

Докараха тялото на Ратко Младич в Белград, очакват десетки хиляди на погребението (ВИДЕО+СНИМКИ)

Преди погребението тялото му ще бъде изложено за поклонение в църква в продължение на пет часа. След това е предвидена процесия до близко гробище, където ще се състои погребалната церемония.

Ковчегът с тялото на Младич беше транспортиран в Сърбия на 3 септември с правителствен самолет. Той беше покрит с национални знамена и посрещнат с военни почести.

При преминаването на кортежа от летището групи хора, сред които предимно млади мъже, се събраха по надлезите над магистралата. Те издигнаха транспаранти в памет на Младич и запалиха сигнални ракети. Според информацията на място са били забелязани и полицаи, които отдават чест при преминаването на кортежа.

Редактор: Цветина Петкова