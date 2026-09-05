САЩ удариха три ирански петролни танкера. Армията разпространи видеозапис от ударите край остров Харг в Персийския залив. Според Вашингтон това е отговор на ирански обстрел срещу американски бойни кораби.

Това е поредният епизод на ескалиране на напрежението. По-рано тази седмица двете си размениха удари след период на затишие. В изявление военните казват, че американски самолетоносач и разрушител са избегнали „множество непровокирани ирански атаки“.

Как може да приключи войната между САЩ и Иран? Трима експерти - с различни сценарии

Два от иранските танкери били „трайно изведени от строя“, а третият, без товар, бил напълно унищожен.

Редактор: Никола Тунев