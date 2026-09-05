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Това е поредният епизод на ескалиране на напрежението
САЩ удариха три ирански петролни танкера. Армията разпространи видеозапис от ударите край остров Харг в Персийския залив. Според Вашингтон това е отговор на ирански обстрел срещу американски бойни кораби.
Това е поредният епизод на ескалиране на напрежението. По-рано тази седмица двете си размениха удари след период на затишие. В изявление военните казват, че американски самолетоносач и разрушител са избегнали „множество непровокирани ирански атаки“.
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Два от иранските танкери били „трайно изведени от строя“, а третият, без товар, бил напълно унищожен.Редактор: Никола Тунев
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