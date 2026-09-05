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Оцеляването на около 120 животни е застрашено
Стадо коне обикаля гръцкия остров в Йонийско море Кефалония заради липсата на вода.
Недостигът вече застрашава оцеляването на около 120 коне, обитаващи планината Енос. Животните са принудени да слизат в по-ниските части на острова, навлизайки по пътни артерии, земеделски насаждения и населени райони, в опит да намерят вода и храна.
Съобщава се за случаи на простреляни коне заради недоволство от страна на местните жители.
Гърция обяви червен код за опасност от пожари на Йонийските острови
Недостигът на вода е сериозен екологичен и социален проблем в Гърция, който засяга островите и континенталната част на страната. Извънредно положение заради сушата е обявено на много острови в Егейско море.Редактор: Ивайла Маринова
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