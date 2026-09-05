Стадо коне обикаля гръцкия остров в Йонийско море Кефалония заради липсата на вода.

Недостигът вече застрашава оцеляването на около 120 коне, обитаващи планината Енос. Животните са принудени да слизат в по-ниските части на острова, навлизайки по пътни артерии, земеделски насаждения и населени райони, в опит да намерят вода и храна.

Съобщава се за случаи на простреляни коне заради недоволство от страна на местните жители.

Гърция обяви червен код за опасност от пожари на Йонийските острови

Недостигът на вода е сериозен екологичен и социален проблем в Гърция, който засяга островите и континенталната част на страната. Извънредно положение заради сушата е обявено на много острови в Егейско море.

Редактор: Ивайла Маринова