Братята Ноел и Лиъм Галахър внесоха рокендрол енергия на 83-тия Международен кинофестивал във Венеция, където бе световната премиера на документалния филм за турнето на събралата се отново група Oasis, предаде "Асошиейтед прес". Като истински рок звезди двамата поздравиха фотографите на кея на остров Лидо, но пропуснаха пресконференцията.

Oasis: Don't Look Back in Anger е едновременно концертен филм и разказ за сложните отношения между Ноел и Лиъм Галахър. Дългогодишният конфликт между братята доведе до разпадането на Oasis през 2009 г. след скандал зад кулисите, минути преди групата да излезе на сцената в Париж.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

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Групата е създадена през 1991 г. в Манчестър и се превръща в една от най-популярните британски групи през 90-те години. Дебютният ѝ албум Definitely Maybe достига първо място в британската класация през 1994 г., а последвалият го през 1995 г. (What's the Story) Morning Glory? става един от най-продаваните албуми във Великобритания.

Филмът разглежда феномена Oasis и характерите зад хитовете, повечето от които са написани от по-големия брат Ноел – сред тях са Wonderwall и Live Forever. В проекта са включени непоказвани досега кадри от репетиции, както и първото съвместно интервю на братята от 25 години насам.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

През 2025 г. двамата сложиха край на 16-годишната пауза с турне, започнало в Кардиф, Уелс, пред екзалтирана публика от над 60 000 души от различни поколения. В състава участваха и бившите членове на Oasis Пол „Бонхед“ Артърс и Джем Арчър на китари, басистът Анди Бел и барабанистът Джоуи Уоронкър.

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Сценаристът на документалния филм Стивън Найт каза, че заедно с Ноел са искали да изследват защо музиката на Oasis продължава да бъде популярна не само сред феновете от 90-те години, но и сред следващото поколение, което прояви огромен интерес към билетите за турнето.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Режисьорите Дилън Съдърн и Уил Лавлейс са разговаряли с братята поотделно преди началото на репетициите, а след това и в общ диалог, по време на турнето, за да проследят развитието на отношенията им. По думите им филмът първоначално е замислен като разказ за помирението на двама братя с известни конфликтни отношения, но постепенно се е превърнал и в история за силата на музиката и за начина, по който песните на Oasis продължават да живеят независимо от групата.

Режисьорите са се стремили присъствието на камерите им по време на репетициите да бъде незабележимо, а концертните кадри да създадат у зрителите усещането, че са част от публиката. Филмът проследява и фенове на групата от различни краища на света.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

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Oasis: Don't Look Back in Anger ще излезе по кината малко след фестивала. Disney ще пусне филма в IMAX на 11 септември, а по-късно тази година се очаква той да бъде достъпен и в стрийминг платформата Disney+.

Редактор: Ивета Костадинова