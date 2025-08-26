След 16-годишно прекъсване, британската банда Oasis се завърна в Северна Америка. Братята Ноел и Лиъм Галахър излязоха хванати за ръце на сцената в Торонто. 55 хиляди билета за концерта бяха разпродадени преди месеци.



Oasis ще имат още един концерт в Торонто, за който също продадоха всички места на стадиона.

Oasis превзеха британските класации, след като се събраха за пръв път след 16 години (СНИМКИ)



Миналия месец британците започнаха световно турне, след като братята се сдобриха и групата се събра отново. След Торонто, Oasis ще имат концерти в три града в Съединените щати, след което заминават за Южна Америка, Азия и Австралия. Oasis ще обикалят света до 23-ти ноември и ще завършат тура с концерт в Сао Пауло.

Редактор: Мария Барабашка