Акустичната китара Epiphone EJ-200 на вокалиста на Oasis Ноел Галахър, подписана лично от него, ще бъде предложена на престижен търг от аукционната къща „Сотбис“, съобщи британският вестник „Гардиън“.

Инструментът заема специално място в историята на рок музиката, тъй като е използван по време на записите на албума (What’s the Story) Morning Glory? – най-продаваният британски запис през 90-те години. На търга ще бъдат предложени и други ценни предмети: лист с ръкописния текст на вечната класика Don’t Look Back in Anger, както и 12-струнна китара Rickenbacker, на която музикантът е свирил в продължение на цяло десетилетие.

Крейг Инчарди, експерт по попкултура към аукционната къща, подчертава, че Галахър е използвал именно тази акустична китара при композирането на много от хитовете на групата. Към нея е приложено писмо за автентичност, което потвърждава ролята ѝ в създаването на албума, записан за рекордните 15 дни.

„Изключително необичайно е, че албум от такъв ранг е завършен за толкова кратък период“, коментира Инчарди. „Галахър е бил невероятно плодовит тогава – количеството песни, които създава, е почти безпрецедентно. Целият албум всъщност звучи като сборен диск с най-големите хитове на една група“.

В (What’s the Story) Morning Glory? са включени емблематични парчета като Wonderwall, Morning Glory, Some Might Say и Champagne Supernova. Още през първата седмица след премиерата си през октомври 1995 г. албумът продава 350 000 копия, а до днес е достигнал тираж от 22 милиона, превръщайки се в един от най-успешните музикални проекти на всички времена.

Акустичната китара, която се появява на търг за първи път, е оценена първоначално на сума между 60 000 и 80 000 долара. Онлайн наддаването стартира на 9 април.

