Израелски удари през нощта отнеха живота на 11 души в село в Южен Ливан. Сред жертвите са и две бебета. Атаките бяха извършени ден след други удари, при които загинаха 7 души въпреки действащото прекратяване на огъня.

Други 9 души са загинали при атака, разрушила триетажна жилищна сграда в село Кфар Реман. Двама спасители пък били убити, след като автомобилът им бил поразен в същото населено място.

Израелски удари поразиха сирийската авиобаза "Абу ад Духур"

Редактор: Дарина Методиева