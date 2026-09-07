Снимка: БТА
Отделно продължава и подаването на документи на партии и коалиции
Централната избирателна комисия започва приема на документи за регистрация на инициативни комитети, които ще участват в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.
Документите ще се подават всеки ден между 9:30 и 17:00 часа в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1, във фоайето откъм вход „Ларго“.
ЦИК започва регистрацията на партиите и коалициите за президентските избори
Инициативните комитети могат да заявят регистрация до 17:00 часа на 14 септември. Процедурата ще се извършва съгласно решението на ЦИК от 20 август.
Отделно продължава и регистрацията на партии и коалиции за президентския вот, като крайният срок за тях е 9 септември.
До 22 септември трябва да приключи и регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент, съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова по време на първия брифинг на комисията за изборите.Редактор: Цветина Петкова
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