Централната избирателна комисия започва приема на документи за регистрация на инициативни комитети, които ще участват в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Документите ще се подават всеки ден между 9:30 и 17:00 часа в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1, във фоайето откъм вход „Ларго“.

ЦИК започва регистрацията на партиите и коалициите за президентските избори

Инициативните комитети могат да заявят регистрация до 17:00 часа на 14 септември. Процедурата ще се извършва съгласно решението на ЦИК от 20 август.

Отделно продължава и регистрацията на партии и коалиции за президентския вот, като крайният срок за тях е 9 септември.

До 22 септември трябва да приключи и регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент, съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова по време на първия брифинг на комисията за изборите.

Редактор: Цветина Петкова