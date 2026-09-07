Съдбата е другото лице на пътя, който сами избираме, казва писателката Здравка Евтимова.

Тя издава романи и разкази в 30 държави по света. Води лекции по творческо писане дори в Китай, а нейни разкази са включени в учебници в САЩ и Дания. Номинирана е за множество награди и е спечелила признание по целия свят, защото разказва за бита и душевността на българите.

„Водя творческо писане в Софийския университет. Толкова талантливи хора на едно място аз не съм виждала”, казва Евтимова.

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Преди два месеца е част от журито на конкурса „Вълшебното перо”. Той е за деца от 9 до 19 години, разделени в три възрастови групи. Организира се от българското училище „Иван Вазов“ в Париж.

„Прочетохме 788 творби на българчета от 27 страни”, разказва писателката. „Най-лошо е, когато този талант в българския ген, загине като някое дръвче, което оставяме на суша, без да се полива”, казва писателката.

„Не можеш да научиш някого на нещо. Можеш да научиш някого да обича нещо, така че обичта да бъде този двигател, който ще го накара да стане майстор”, казва още писателката.

„Талантът обикновено не ти позволява да живееш щастливо, защото той те кара да правиш неразумни неща, от които се чувстваш щастлив за кратко. А след това нямаш пари”, допълва Здравка Евтимова.

Цялото интервю гледайте във видеото.