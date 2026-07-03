Катастрофа с тир блокира движението по автомагистрала "Хемус" в посока София в следобедните часове днес. Инцидентът е станал на около 15 километра преди входа на столицата - в района на моста на Елешница. Мантинелите и перилата на моста са разбити.

Снимка: БГНЕС

Кабината на влекача стърчи във въздуха. Товарът от ремаркето на камиона е разсипан по пътя.

На място има полицейски патрули. Образувало се е задръстване.

Кола се вряза в спрял камион в Благоевградско, има две жертви

Снимка: БГНЕС

Редактор: Дарина Методиева