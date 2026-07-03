Съдът в Анкара осъди четирима бивши служители на бюфета в турския парламент за сексуално малтретиране и тормоз над непълнолетни стажантки, съобщава вестник „Търкиш минит”. Решението е на първа иснтанция.

Според прокуратурата престъпленията са извършени в кафенето на парламента, където 4 момичета под 18 години са били на стаж по държавна програма за професионално образование и обучение. Съдът определи мярка от 7 години и 4 месеца лишаване от свобода за Дурмуш Угурлу и 6 години и 3 месеца за Реджеп Севен. Халил Илкер Гюнер получи присъда от 2 години и 4 месеца, а Ибрахим Бешлиоглу – 2 години и 3 месеца. Петият обвиняем по делото – Рамазан Четин, бе оправдан поради липса на доказателства.

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Прокуратурата настояваше всеки от обвиняемите да получи до 16 години и 6 месеца затвор. По време на последното съдебно заседание и петимата отрекоха обвиненията и поискаха да бъдат оправдани.

Делото започна, след като в края на 2025 г. една от стажантките подава сигнал в полицията. Тя заявила, че е била сексуално тормозена от служител на парламентарното кафене по време на стажа си. След разследването прокуратурата повдигна обвинения срещу петимата служители за сексуално малтретиране и тормоз над четирите непълнолетни момичета.

Редактор: Ивайла Маринова