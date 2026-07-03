Това, което трябва да се провери относно полетите на Пеевски е дали средствата, с които са осъществени, са законни и с платени данъци, тоест да се провери произходът на тези средства. Това коментира в предаването „Твоят ден” Кирил Борисов, журналист от „24 Часа”.

„Предполагам, че в МВР се проверява точно това, а не кой с кого е летял, защото личният живот на хората си е личен живот. МВР ще приключи проверката, ще докладва на прокуратурата и те ще кажат има ли престъпление или няма”, посочи той.

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Людмил Илиев, журналист от „Сега”, обърна внимание, че друг аспект от случая е останал встрани, а именно, че Пеевски е летял с бизнесмени. „Когато става въпрос за Пеевски и за тези бизнесмени, за които говори вътрешният министър Демерджиев, тук вече имаме от едната страна Пеевски като народен представител, който трябва да защитава публичните интереси, а от друга страна имаме бизнесмени, които защитават личните си интереси. И тук възниква въпросът за евентуален конфликт на интереси”, изтъкна журналистът.

Според него Демерджиев трябва да каже какво е основанието за тази проверка – има ли сигнал за престъпление. „Това е голяма слабост на този случай и на цялото му изложение. Докато тези неща не започнат да се изясняват, докато и едната, и другата страна не започнат да отговарят на тези въпроси, ще остане впечатлението, че има чисто политическа разпра, която за пореден път въвлича правоохранителните и правораздавателните органи без, в крайна сметка, да има този ефект, който се очаква”, коментира Илиев.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова