Трусовете по високите етажи на властта се засилват. Катализатори на част от проблемите са споровете около приемането на новия бюджет, промените в Закона за съдебната власт, изборът на нови членове на Висшия съдебен съвет, както и разкритията около конституционния съдия Десислава Атанасова.

В студиото на предаването „Твоят ден“ гостите Симеон Колев от БГ Радио, Надежда Ганева, експерт по комуникации и социални мрежи, и Атанас Радев, политолог, коментираха политическия терен и обстановката в страната месец и половина след встъпването на кабинета „Радев“ на власт.

Надежда Ганева определи напрежението около конституционния съдия Десислава Атанасова като един от акцентите в управлението на новото правителство. „За да не останем единствено с разкритията, е изключително важно да видим какво тепърва ще произлезе от разследването“, заяви тя. Според експерта е от изключителна важност да се следи дали ще има разследване, ще бъдат ли повдигнати обвинения и какъв е произходът на парите, с които са се осъществявали предполагаемите полети.

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Симеон Колев от БГ Радио е на мнение, че вниманието на обществото се пренасочва към „нарисувани проблеми“, които през годините се отличават с мащабни разследвания и разкрития, но рядко се стига до резултати. Опасенията му са, че настоящият случай също би се развил в подобна посока.

По отношение на намеренията на премиера Радев да изрази резерви спрямо санкциите към Руската федерация гостите бяха на единодушно мнение, а Надежда Ганева сподели: „Имам чувството, че в Брюксел се говори едно, а за родния избирател - друго“.

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Според Атанас Радев на политическия хоризонт днес се наблюдава ребрандиране, а доскоро рутинните процедури, като избор на състав на Висшия съдебен съвет, биват свеждани до политически и идеологически сблъсъци. „Можем да кажем, че през последните 15 - 20 години политическите партии винаги са се опитвали да овладяват съдебната система“, допълни политологът.

„Активността на гражданите се губи от прекомерни очаквания и липса на принос“, изтъкна Колев. Според него българското общество е много силно в прекомерните очаквания, много слабо в личния принос и много хаотично в това, което мисли, че трябва да се направи. Журналистът постави като пример липсата на детска болница и неглижирането на проблема както от управляващите, така и от обществото.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов