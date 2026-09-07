Българската икономика е нараснала с 2,8% през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година, показват предварителните и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт.

Произведеният в страната БВП през периода април - юни възлиза на 30,292 млрд. евро по текущи цени, или по 4729,3 евро на човек от населението. Брутната добавена стойност, създадена от отраслите на икономиката, достига 26,319 млрд. евро.

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Услугите формират над 72% от добавената стойност

Най-голям остава делът на услугите - 72,4% от брутната добавена стойност, което е увеличение с 0,5 процентни пункта за година. Индустрията увеличава дела си с 0,1 пункта до 25,2%, докато аграрният сектор се свива от 3% на 2,4%.

Крайното потребление представлява 79% от БВП, а инвестициите в основен капитал - 23%. Външнотърговското салдо на страната през тримесечието остава отрицателно.

Финансите, имотите и строителството с най-силен ръст

На годишна база най-голямо увеличение на добавената стойност НСИ отчита при финансовите и застрахователните дейности - 4,8%, следвани от операциите с недвижими имоти с 4,5% и строителството с 4%. Селското, горското и рибното стопанство нарастват с 3,8%, а професионалните и научните дейности - с 3,3%.

Спад от 3,2% има при групата дейности, включваща добивната и преработващата промишленост, производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газ, водоснабдяването и управлението на отпадъци.

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Инвестициите растат с над 11%

Съществен принос за икономическия растеж има бруто капиталообразуването, което се увеличава с 11,4% на годишна база, докато крайното потребление нараства с 6,2%. Износът на стоки и услуги отчита минимален ръст от 0,2%, докато вносът се увеличава значително по-силно - с 8,5%.

На тримесечна база картината при външната търговия е различна - спрямо първите три месеца на годината износът се увеличава с 5,2%, а вносът намалява с 1,8%. Крайното потребление се повишава с 0,9%. Данните на НСИ са предварителни и подлежат на последващо актуализиране въз основа на допълнителна статистическа и административна информация.

Редактор: Цветина Петкова