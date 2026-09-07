Снимка: БГНЕС
МВнР следи ситуацията
МВнР следи ситуацията във връзка с изригването на вулкана Анак Кракатау в Индонезия и последвалите нарушения на въздушния трафик.
Към момента МвнР разполага с информация за една българска гражданка, засегната от нарушенията на полетите, която се намира в Истанбул. Тя е добре и е в контакт с българските дипломатически представители.
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Няма постъпили други сигнали от наши сънародници във връзка със ситуацията.
От МВнР съветват българските граждани, пътуващи към засегнатия регион или намиращи се в него предварително, да се информират от графиците на избраните превозвачи дали има евентуални промени, или отменени транспортни услуги.
Мощно изригване на вулкан в Индонезия блокира десетки хиляди по летищата
Вулканът започна да изригва в петък вечерта. Още две големи изригвания имаше в събота и неделя. Това доведе до сериозни затруднения във въздушния трафик, като десетки хиляди пътници останаха блокирани на летищата.Редактор: Ина Григорова
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