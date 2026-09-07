Осъденият за военни престъпления Ратко Младич бе погребан днес в Белград. Церемонията привлече десетки хиляди хора на фона на международните реакции около отдаването на почит към бившия военен командир на босненските сърби. Ковчегът му е изложен в църквата „Свети Лука“ в белградския квартал Видиковац.

Много от събралите се са граждани на босненската Република Сръбска. Опелото е отслужено от сръбския патриарх Порфирий.

Почина генерал Ратко Младич

В храма присъстват Дарко Младич, син на Ратко Младич, както и негови колеги и приятели.

Тысячи человек пришли на похороны Ратко Младича в Белграде. Министр юстиции Сербии Ненад Вуйич ранее объявил, что Младича похоронят с "воинскими и государственными почестями", но президент Александар Вучич изменил это решениеhttps://t.co/F4N7i8B1CI pic.twitter.com/9UuBRxo21V — DW на русском (@dw_russian) September 7, 2026

Ковчегът на Младич беше украсен с неговата фуражка и сабя, а пред ковчега заедно със снимката му са поставени военните му отличия, както и венец в цветовете на сръбското знаме. До ковчега стояха членове на сръбската армия.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Още от ранните часове в понеделник хиляди хора се стекоха пред църквата „Свети Лука“ в Белград, където беше изложена за поклонение тленната останка на Младич. Част от присъстващите носеха сръбски знамена и негови портрети. За желаещите да присъстват бяха организирани и безплатни автобуси от различни градове в Сърбия и от Босна и Херцеговина.

Снимка: БТА/АП

Младич почина в края на август на 84-годишна възраст, докато изтърпяваше доживотна присъда. Той беше осъден за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина през 90-те години.

Докараха тялото на Ратко Младич в Белград, очакват десетки хиляди на погребението (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снимка: БТА/АП

След опелото Младич ще бъде погребан в Топчидерското гробище до гроба на дъщеря си Ана, която се самоубива с личното му оръжие през 1994 година.

Снимка: БТА/АП

Ковчегът с тялото на Младич беше транспортиран в Сърбия на 3 септември с правителствен самолет. Той беше покрит с национални знамена и посрещнат с военни почести.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

При преминаването на кортежа от летището групи хора, сред които предимно млади мъже, се събраха по надлезите над магистралата.

Снимка: БТА/АП

Те издигнаха транспаранти в памет на Младич и запалиха сигнални ракети. Според информацията на място са били забелязани и полицаи, които отдават чест при преминаването на кортежа.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Редактор: Цветина Петкова