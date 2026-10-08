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Софийският университет задържа първото място в 22 професионални направления
Днес общо 51 университета у нас ще получат годишна оценка на базата на редица показатели като учебен процес, научна дейност, приложение на дипломата, престиж и ниво на безработица.
От просветното министерство ще представят Рейтинговата система за 2026-а година, като целта е да се окаже помощ на кандидат-студентите в техния избор сред 52 професионални направления у нас.
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Според данните от миналата година безработицата е по-ниска, а заплатите - по-високи сред магистрите спрямо бакалаврите.
Софийският университет държи челното първо място в 22 професионални направления от общо 29, с които участва в класациите, а Медицинският университет в София е първи във всички пет направления, по които предлага обучение.Редактор: Георги Иванов
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